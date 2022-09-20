أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالتزامن مع عودة المدارس.. تبدأ من 33 جنيها

تزايدت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق والمحلات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، إذ تقبل الكثير من الأمهات على تجهيز تلك اللحوم البيضاء لتقديمها في صورة أطباق مختلفة على موائد الغذاء كونها تمد الجسم بالبروتين.

وترصد «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفق جولة أجرتها في أحد الأسواق بسوق سليمان جوهر بالدقي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وتحديدًا الحي منها نحو 33 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام ما بين 65 و95 جنيهًا، فيما جاء سعر الأجنحة بـ28 جنيهًا، طبق الأوراك اليوم بنحو 45 جنيهًا، سعر الدبابيس بنحو 52 جنيهًا، والكيلو من الفراخ البيضاء وصل سعرها نحو 37 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وتباينت باقي أسعار الدواجن اليوم ومشتقاتها بخلاف البيضاء في الأسواق ليسجل سعر كيلو جرام من الساسو نحو 39 جنيهًا، سعر كيلو جرام من الفراخ البلدي بـ40 جنيهًا، بينما سجل سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر طبق البانيه بين 88 و110 جنيهات، سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا، سعر طبق الكبد صافي 52 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض الأن

كما سجل اليوم سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك، نحو 70 جنيها وفي المرزعة وصلت قيمته بين 60 و65 جنيهًا.

سعر البيض البلدي والأحمر

تباع كرتونة البيض البلدي اليوم في المزرعة بسعر يتراوح بين 68 إلى 75 جنيهًا، وفي المحلات نحو 80 جنيها، بينما وصل سعر الطبق الأحمر في المحال التجارية نحو 72 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزرعة بين 60 و62 جنيهًا.