أماكن تجديد رخصة القيادة.. وحدات مرورية متنقلة بعدد من المحافظات

وفرت الإدارة العامة للمرور وحدات مرورية متنقلة بعدد من المحافظات لتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، من بينها تجديد رخصة القيادة، إذ يمكن التوجه لتلك الوحدات في الأماكن المتواجدة بها، وتجديد رخصة القيادة، وذلك توفيرًا على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود، ولتخفيف حدة الزحام عن أماكن التراخيص المرورية.

أماكن تجديد رخصة القيادة

وهناك عدة أماكن لتجديد رخصة القيادة تواجدت بها الوحدات المتنقلة لتقديم خدمة تجديد رخصة القيادة، منها الموجودة أمام مسجد عمر مكرم، وذلك في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، وكذلك في «داندي مول» بمحافظة الجيزة، منطقة الحصري موقف الحافلات بالجيزة.

وحدات مرورية في الدقي والشيخ زايد

وهناك وحدة مرورية متواجدة في ميدان الثورة بمنطقة الدقي بالجيزة، مراسي في محافظة مرسى مطروح، ميدان درة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، «نادي طنطا» في محافظة الغربية، «سيتي سنتر- الغ​ردقة» في محافظة البحر الأحمر.

وحدات مرورية في بورسعيد والإسكندرية

ووفرت الإدارة العامة للمرور وحدات مرورية إلكترونية لتجديد رخصة القيادة فى منطقة كارفور سيتي سنتر بالإسكندرية، نادي سموحة، وكذلك في الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد.