رئيس التحرير

أحمد الخطيب

شروط وخطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022

كتب:

منى سعيد
09:11 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
تجديد رخصة السيارة - تعبيرية

تجديد رخصة السيارة - تعبيرية

تتيح المرور لأصحاب رخص السيارات إمكانية تجديد رخصة السيارة بعد مرور السيارة بفحص فني، وذلك في حالة كان ميعاد تجديد الرخصة قبل موعد الفحص، لذلك تزيد معدلات البحث عن شروط وخطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022، اونلاين في دقائق بسيطة.

شروط وخطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022

ويمكن للراغبين في معرفة شروط وخطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022، أونلاين من موقع بوابة مرور مصر، خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

شروط تجديد رخصة السيارة 2022

وجاءت الشروط الواجب توافرها لتجديد رخصة السيارة بدون فحص طبي، وهي كالاتي:

أن يكون ميعاد تجديد الرخصة سابقا لموعد الفحص الفني للسيارة.

انتهاء مد رخصة السيارة.

المستندات المطلوب لتجديد رخصة القيادة

وبحسب الموقع الرسمي لبوابة «مرور مصر»، فإن الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة 2022 كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

- الرخصة السابقة.

خطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022 

وتتيح بوابة المرور الإلكترونية إمكانية تجديد رخصة السيارة بدون فحص عبر موقعها الإلكتروني، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

- الدخول على موقع بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

- سيطلب الاستفادة من خدمات بوابة المرور تسجيل دخول المستخدم، أو إنشاء حساب على الموقع.

- اختيار خدمة «تجديد رخصة مركبة».

- سوف يطلب منك إدخال البيانات الشخصية لصاحب رخصة السيارة، والتي تتضمن «الاسم والرقم القومي والوظيفة والجنسية».

- الخطوة التالية هي تسجيل بيانات الترخيص مثل رقم اللوحة ورسوم التأمين ومدة الترخيص ومكان استلام الرخصة.

بعدها تحديد كيفية دفع الرسوم، ومكان تسلم الرخصة الجديدة، ويمكن للمواطن التوجه إلى إدارة المرور التابع لها لاستلام الرخصة.

اقرأ المزيد:

خطوات تجديد رخصة السيارة 2022 والمستندات المطلوبة

خطوات تجديد رخصة السيارة 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة

8 مستندات يجب تقديمها لتجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت

رسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة السيارة وتجديدها 2022.. خبير مروري يوضح

كيف تجتاز اختبار الإشارات المرورية لاستخراج رخصة قيادة السيارة؟

تعرف على مصاريف تجديد رخصة السيارة 2022.. الأوراق والشروط المطلوبة

محرومون من القيادة.. معاناة قصار القامة مع استخراج رخصة السيارة

تعرف على رسوم تجديد رخصة السيارة 3 سنوات 2022.. وفقًا لقانون المرور
بقلم منى سعيد