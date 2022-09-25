تتيح المرور لأصحاب رخص السيارات إمكانية تجديد رخصة السيارة بعد مرور السيارة بفحص فني، وذلك في حالة كان ميعاد تجديد الرخصة قبل موعد الفحص، لذلك تزيد معدلات البحث عن شروط وخطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022، اونلاين في دقائق بسيطة.

شروط وخطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022

ويمكن للراغبين في معرفة شروط وخطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022، أونلاين من موقع بوابة مرور مصر، خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

شروط تجديد رخصة السيارة 2022

وجاءت الشروط الواجب توافرها لتجديد رخصة السيارة بدون فحص طبي، وهي كالاتي:

أن يكون ميعاد تجديد الرخصة سابقا لموعد الفحص الفني للسيارة.

انتهاء مد رخصة السيارة.

المستندات المطلوب لتجديد رخصة القيادة

وبحسب الموقع الرسمي لبوابة «مرور مصر»، فإن الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة 2022 كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

- الرخصة السابقة.

خطوات تجديد رخصة السيارة مؤقتا بدون فحص 2022

وتتيح بوابة المرور الإلكترونية إمكانية تجديد رخصة السيارة بدون فحص عبر موقعها الإلكتروني، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

- الدخول على موقع بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

- سيطلب الاستفادة من خدمات بوابة المرور تسجيل دخول المستخدم، أو إنشاء حساب على الموقع.

- اختيار خدمة «تجديد رخصة مركبة».

- سوف يطلب منك إدخال البيانات الشخصية لصاحب رخصة السيارة، والتي تتضمن «الاسم والرقم القومي والوظيفة والجنسية».

- الخطوة التالية هي تسجيل بيانات الترخيص مثل رقم اللوحة ورسوم التأمين ومدة الترخيص ومكان استلام الرخصة.

بعدها تحديد كيفية دفع الرسوم، ومكان تسلم الرخصة الجديدة، ويمكن للمواطن التوجه إلى إدارة المرور التابع لها لاستلام الرخصة.