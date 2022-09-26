السيطرة على حريق سيارة أعلى محور 26 يوليو في الجيزة

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، وأعيدت الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية، عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان.

إطفاء الحريق

وانتقل رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وقامت الحماية المدنية بإطفاء السيارة وأخمد الحريق دون خسائر بشرية.

وتسبب الحريق في كثافة مرورية أعلى المحور المتجه من أكتوبر إلى ميدان لبنان، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة المرورية وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح لقائدي السيارات

وقدّم اللواء أحمد الشاهد، الخبير القانوني عددا من النصائح في تصريحات لـ«الوطن»، منها التأكد من حالة المحرك قبل السير، وفحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، إضافة إلى التأكد من أنّ مياه المبرد موجودة بشكل مستمر في السيارة، مع ضرورة فحص محرك السيارة إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه.