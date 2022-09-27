اليوم.. آخر أيام صرف مرتبات أكثر من 4 ملايين موظف بالدولة

تنتهي اليوم الثلاثاء، الحكومة من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بعد نجاح وزارة المالية في صرف مرتبات الشهر على مدار خمسة أيام بدأت يوم الأربعاء الماضي.

وحدد كتاب دوري صادر عن وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022، فإن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022 تكون على مدار 5 أيام بدأت صباح يومي الأربعاء والخميس الماضيين بعدما قسمت الموظفين والعاملين تبعا للوزرات على يومين.

ونظراً للعطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الماضيين توقفت وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، قبل أن تعاود الصرف من جديد صباح الأحد الماضي، لكافة العاملين والموظفين بالـ66 وزارة وهيئة وجهة تتبع الجهاز الإداري للدولة.

اليوم الأخير لصرف مرتبات سبتمبر 2022

وواصلت وزارة المالية، صرف المرتبات أمس الإثنين وتنتهي من صرف المرتبات لكافة العاملين والموظفين صباح اليوم الثلاثاء.

إتاحة المرتبات بماكينات الصراف الآلى منعا للتكدس

وأخطرت وزارة المالية، في الكتاب الدوري المسؤولين بكافة الوزرات والأجهزة والهيئات التابعة للجهاز الإداري بالدولة بالتنبيه على جميع العاملين بإتاحة صرف المرتبات في ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بالتزامن مع عمليات الصرف داخل مقرات ودواوين الحكومة منعا للتزاحم والتكدس داخل المقرات.