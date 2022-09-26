الأهرام للدراسات السياسية: هناك إصرار روسي صيني على مواجهة الأحادية الأمريكية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك استعداد من جانب كل الأطراف لمرحلة طويلة من الصراع الروسي الأوكراني، لكن عنصر الوقت سيكون مهما جدا، مشيرًا إلى أنه لن يحسم حتى في فترة الشتاء خاصة أن هناك إصرار روسي صيني على مواجهة الأحادية الأمريكية.

وأضاف «فايز»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة اكسترا نيوز، أن طول المدى الزمني للصراع سيكون عنصر ضغط على جميع الأطراف وبالتالي لا يمكن ضمان كيف ستتصرف الأطراف مع هذا الضغط خاصة أن هناك أوضاع داخلية ضاغطة على الجميع في روسيا وأوروبا وأمريكا.

تحولات نوعية تحدث في أوروبا

وتابع: «هناك تحولات نوعية تحدث في أوروبا، ففي تحول تاريخي كان يقترب اليمين المتطرف من السلطة، لكن هذا الأمر أصبح واقعًا وصار يحكم دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، وهناك إشكاليات متعلقة في العلاقات بينه وبين وروسيا، وهو تيار معاكس للاتجاه المعاكس الذي بدأ عقب الحرب الروسية الأوكرانية وهو تيار إحياء الهوية الأوروبية وإعادة ترميم البيت الأوروبي وتفعيل وإحياء الناتو».

سيطرة اليمين المتطرف على إيطاليا

وأشار، إلى أن سيطرة اليمين المتطرف على إيطاليا سيكون له تأثيرات سريعة على المحاكاة داخل دول أوروبية، على مستوى آخر، فإن لدينا العلاقات الروسية الصينية، حيث أكدت الصين على الالتزام باحترام السيادة الإقليمية والتسوية السلمية من خلال الحوار، والدعوة إلى تفهم المخاوف الأمنية الروسية.