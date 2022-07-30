فايز فرحات: الحوار الوطني يشمل كل القضايا التي تشغل المجتمع المصري

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الخمس قضايا التي سيناقشها المحور الاجتماعي، امتداد للفلسفة الأساسية التي انتصر لها المجلس، وهي أن يشمل الحوار القضايا التي تهم المجتمع المصري بشكل عام في هذه المرحلة واللحظة التاريخية المهمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف «فرحات» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في الجلسة السابقة جرى تحديد القضايا السياسية أو القضايا التي سوف تندرج تحت المحور السياسي، واليوم انتهينا من تحديد القضايا التي ستندرج تحت المحور الاجتماعي، ثم سيجري تحديد القضايا الاقتصادية».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «ما حدث اليوم يمثل استجابة مجلس أمناء الحوار للقضايا التي طُرحت من جانب المجتمع بمختلف فئاته والاقتصاديين والاجتماعيين الذين تفاعلوا مع الحوار الوطني منذ جرى إطلاق هذه الدعوة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي».

القضية السكانية موضع نقاش في الحوار الوطني

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «بالنظر إلى طبيعة هذه القضايا، فإننا نتعامل مع مختلف القضايا التي تشغل المجتمع المصري، وناقشنا القضية السكانية، وكان هناك نقاش حول هل يتم تضمين هذه القضية في المحور الاقتصادي أو الاجتماعي، وانتهى النقاش إلى تضمينها في المحور الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار التداخل مع الطابع الاقتصادي، وبالتالي سيراعى عندما يجري تحديد الأطراف التي سوف تناقش هذه القضية لتعكس مختلف التخصصات، فضلا عن مختلف المكونات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية».

مناقشة القضايا الاجتماعية في الحوار الوطني

وأشار إلى أنّ اللجان التي سوف تناقش القضايا الاجتماعية ستأخذ في اعتبارها الأبعاد الاقتصادية ومن الممكن أن يحدث تعاون بين مختلف اللجان، وليس هناك فصل بين القضايا، إذ يأخذ مجلس الأمناء في الاعتبار طبيعة هذه القضايا والتداخل فيما بينها.