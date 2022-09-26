غلق كوبري 15 مايو وأحمد عرابي.. اعرف الطرق البديلة

تقوم الإدارة العامة للمرور اعتبارًا من الغد، بإجراء غلق كلي لـ كوبري 15 مايو وأحمد عرابي للقيام بأعمال إنشائية بمحور 26 يوليو الجديد.

غلق كوبري 15 مايو وأحمد عرابي

وأجرت الإدارة العامة المرور خدمات مرورية لمنع الكثافات المرورية أثناء عمليات غلق كوبري 15 مايو وأحمد عرابي، إذ تزيل الشركة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكباري 15 مايو، أحمد عرابي وذلك على النحو التالي:

- منزل كوبرى 15 مايو.. للقادم من مناطق محافظة القاهرة إتجاه شارع 26 يوليو.

- مطلع كوبري 15 مايو الثاني للقادم من شارع 26 يوليو.

- ميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك، ومطلع كوبري أحمد عرابى للقادم من شارع المطار اتجاه شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس.

يغلق كوبري 15 مايو وأحمد عرابي، اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022، ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26/11/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

تحويلات مرورية وطرق بديلة

وأثناء غلق كوبري 15 مايو وأحمد عرابي قامت الإدارة العامة للمرور بعد محاور بديلة وتحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية أمام حركة السيارات، فالسيارات القادمة من أعلى كوبري 15 مايو من مناطق القاهرة، وترغب بالنزول اتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثاني المؤدي إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

أما حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة الزمالك تسلك المطلع الأول لكوبري 15 مايو الكائن بميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

حركة المركبات القادمة من شارع المطار

وحركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبري أحمد عرابي اتجاه مناطق إمبابة، وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يسارا من شارع مدينة الأمل اتجاه محور أحمد عرابي وميدان سفاري بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك اتجاه مطلع كوبري أحمد عرابي، وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.