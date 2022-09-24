انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بأخرى أعلى محور 26 يوليو.. دون إصابات

شهدت منطقة كرداسة حادث انقلاب سيارة ملاكي عقب اصطدامها بأخرى أعلى محور 26 يوليو بسلم ناهيا اتجاه ميدان لبنان؛ ما أدى لسقوط إحداهما من أعلى ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة دون إصابات وتم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ من الأهالي بسقوط السيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للجيزة، إخطاراً بورود بلاغ من أهالي منطقة كرداسة، يفيد بسقوط سيارة أعلى كوبري السواح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو بسلم ناهيا اتجاه ميدان لبنان، وذلك عقب اصطدامها بسيارة أخرى ملاكي.

انفجار إطار السيارة السبب

وبعمل التحريات الأولية والفحص تبين أن الإطار الأيمن للسيارة التي سقطت انفجر ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بسيارة ملاكي أخرى ما نتج عنه تلفيات بالسيارة من الأمام والأجناب دون حدوث ثمة إصابات وتم إزالة آثار الحادث والتحفظ على قائد السيارة لحين العرض على تحقيقات النايبة العامة.