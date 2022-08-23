السيطرة على حريق في منزل بالفيوم دون خسائر بالأرواح.. مجهول ألقى سيجارة

دخان كثيف ملأ السماء فجأة، وامتزجت رائحة الاحتراق بالهواء النقي، ما جعل سكان منطقة كيمان فارس بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، يهرعون للخارج، بحثا عن سبب الدخان والرائحة، ليتفاجأوا بنشوب حريق أعلى سطح منزل بجوار مدرسة عزة زيدان، بسبب قيام أحد الأشخاص بإلقاء عُقب سيجارة، فسقط على بعض الأورق والأخشاب والمخلفات فوق السطح، فانتشرت النيران سريعا في المخلفات، وتصاعد دخان كثيف جراء الحريق، فيما أبلغ الأهالي الحماية المدنية لإطفاء الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغا من أهالي منطقة كيمان فارس بنطاق القسم، بنشوب حريق في بعض المخلفات أعلى سطح منزل مجاور لمدرسة عزة زيدان التجريبية.

السيطرة على الحريق

على الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، بسيارات ورجال الإطفاء، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف تحسباً لوجود أية إصابات، إلى مكان حريق سطح منزل، حيث تمت السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، قبل أن يمتد للعقارات المجاورة، أو لشقق العقار السكني، دون حدوث إصابات.

عقب سيجارة السبب

كشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق، أنّ النيران نشبت في بعض المخلفات أعلى السطح، بعدما قام مجهول بإلقاء عقب سيجارة، فسقط على تلك المخلفات وبينها أوراق وأكياس بلاستيكية، فاشتعلت النيران بها، وانتشرت في باقي المخلفات، وتصاعد دخان كثيف متسبباً في سحابة سوداء بمحيط المنزل، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.