حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ برج الثور من 21 أبريل حتى 20 مايو، وينتمي برج الثور للأبراج الترابية فهو لديه ثقة كبيرة في نفسه تجعله الأفضل في كل شيء، كما أنه مخلص وعملي بدرجة كبيرة ويكره من يتعامل بعكس ذلك، فهو يحب أن يكون كل من في العمل مخلصين له ويكره الكسل أو الخمول أو الموظف الذي لا يؤدي عمله على أكمل وجه.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور أن لديه شخصية قوية تجعله لا يصاب باليأس أو الإحباط كما أنه يسعى لتحقيق أهدافه مهما كانت الأمور من حوله، فهو يتخطى كل العقبات لكي يصل لكل ما يريد كما أنه صادق المشاعر بدرجة كبيرة ويرغب في أن يعبر عن مشاعره بمنتهى الصدق في الحياة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

متوقع أن تحمل اليوم همومًا متعلقة بمسألة مالية أو مهنية، لذا عليك أن تسيطر على انفعالاتك وتصرفاتك جيدًا وتدرس الأمور قبل أي عمل تقوم به وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون أكثر هدوءا وتبعد عن العصبية والمشكلات، فيجب أن تكون صادقًا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.