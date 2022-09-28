حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

قالت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، أن اليوم الأربعاء غير موفق لمواليد برج الدلو، المعروف عنهم أنهم مترددين بطبعهم، وأضافت أن اليوم يسير بشكل غير مرضي لهم على كافة المستويات، ونصحت مولود برج الدلو بالحذر من المقربين منه العمل، وقالت: "احذر الصدام في العمل وكن صبور للغاية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة".

ويصف خبراء الفلك أصحاب برج الدلو بأنهم يملكون شخصية هادئة بعض الشيء ولديهم قدرة كبيرة على التحكم في انفعالاتهم، كما يصفون برج الدلو بأنه شخص مستمع لمن حوله، ومن القيود التي يضعها هذا المولود حول نفسه أنه دائما ما يفرض حصارا كبيرا على حياته الشخصية، ولا يميل للتحدث عن حياته أمام الآخرين.

ويعرف عن مولود برج الدلو أنه شخص يصعب عليه الثقة فيمن حوله، ووفق ما كشفته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن حظك اليوم لمتابعي حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج الدلو، نوضح الآتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر اليوم بالنسبة لمولود برج الدلو في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرًا، ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمورك، وحاول أن تنظم أولوياتك وفق رؤية خبير الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وعاطفيا من المهم اليوم أن تتجنب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب حتى تمر الأمور بشكل هادئ.