حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 27-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو من الشخصيات الهادئة والرزينة، القادرة على التحكم في انفعالاتها، فهو يستمع للآخرين بشكل جيد للغاية، ومع ذلك يفرض حصارا كبيرا على حياته الشخصية، والتحدث عن حياته للآخرين، لأنه يصعب عليه الثقة بالآخرين.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» حظك اليوم لمتابعي حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج الدلو، وهي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

مولود برج الدلو، حظك اليوم على الصعيد المهني يكون في أحسن أحواله، بسبب وجود القمر في منزل الحظ، ما يجعلك تحقق ذاتك وتبدو موفق في الأعمال المالية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

تضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، بسبب وجود الشخص كدعم لهذا البرج، قد تشعر اليوم بدافع للتعبير عن المشاعر الإيجابية التي تشعر بها من فترة، ويكون لديك القدرة على تقاسم آلام والتعاطف مع الشريك بشكل كبير.

مميزات برج الدلو

يستطيع مولود برج الدلو تحمل المسؤولية، وأن يكون قادرا على مواجهة المشاكل والصعاب، ويساعده هدوء أعصابه وقدرته الكبيرة على التحاور، ويستمع جيدا لكل من حوله.