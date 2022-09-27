«خطة مازنجر» و«الدعوة عامة» يحققان 10 آلاف جنيه أمس الإثنين

حقق فيلما «خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس، و«الدعوة عامة» لـ محمد عبد الرحمن، أرقامًا متواضعة في شباك التذاكر، أمس الاثنين، وذلك بإيرادات ضعيفة، إذ تصدرا المركز السادس والسابع في القائمة بين الأفلام المُنافسة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ، عن حجم الإيرادات، موضحًا أنّ فيلم «خطة مازنجر» حقق 7.4 ألف جنيه فقط، فيما حقق فيلم الدعوة عامة 3.8 ألف جنيه، وذلك أمس الاثنين فقط.

أفلام جديدة في دور العرض خلال أسابيع

وتستقبل دور العرض، أفلامًا جديدة خلال الأسابيع المُقبلة، لعل أبرزهم «تحت تهديد السلاح»، بطولة الفنان حسن الرداد، ومن المُقرر طرحه يوم 3 نوفمبر المُقبل، فيما يُطرح فيلم «فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، يوم 5 أكتوبر المُقبل.

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «خرجوا ولم يعودوا» بعد رفعه

وحظرت دور العرض، فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، قبل أيام، بعد ضعف الإيرادات التي حققها العمل منذ طرحه، حيث حقق في اليوم الأخير 198 جنيه فقط، فيما بلغ الإجمالي 62 ألف جنيه على مدار 10 أيام.

ويُعرض في صالات العرض حاليًا، 6 أفلام متنوعة، وهم أشباح أوروبا، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وفيلم تسليم أهالي بطولة هشام ماجد ودنيا سمير غانم، وفيلم كيرة والجن بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم عمهم بطولة محمد عادل إمام، وبحبك لـ تامر حسني.