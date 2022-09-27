مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي و«نقل» بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، في المنيا.

إخطار بالحادث لمديرية أمن المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم 9712 ن ي د، بأخرى ربع نقل 4831 ي د ج، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، في المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

أسماء المصابين في الحادث

وتسبب الحادث في مصرع شخصين مجهولين، وإصابة 4 أشخاص هم: «كريم. ع. ع»، 19 سنة، و«عماد. ا. ش» 25 سنة، مقيمان بمحافظة أسيوط، و«إبرام . ك. ح» 40 سنة، مقيم في مركز مغاغة، و«حمادة. م. م» 19 سنة، مقيم في محافظة أسيوط.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، وتم التحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة التي بدأت التحقيق.