مصرع سيدة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث في المنيا الجديدة

لقيت سيدة مصرعها، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد أحياء مدينة المنيا الجديدة، بشرق النيل، وأفادت التحريات الأولية أنها سقطت إثر اختلال توازنها، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع سيدة سقطت من الطابق الثالث

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورد بلاغ إلى قسم شرطة المنيا الجديدة يتضمن مصرع سيدة إثر سقوطها من علو بمساكن الطيران بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة.

بانتقال رجال الأمن والمباحث الجنائية بقسم المنيا الجديدة والفحص، تبين أن سيدة عمرها 25 عاما، كانت تقف بشرفة المنزل وفجأة سقطت من الطابق الثالث على الأرض بعد اختلال توازنها ونتج عن ذلك وفاتها في الحال.

توقيع الكشف الطبي على الجثة لمعرفة سبب الوفاة

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بحي جنوب مدينة المنيا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبي لمعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، كما طلبت النيابة استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.