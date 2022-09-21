21 محطة غاز طبيعي وكهرباء لشحن المركبات بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

جولات مكثفة يقوم بها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يوميا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ في نوفمبر 2022، والتي بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير منها أكثر من 95%، وجار افتتاحها نهاية الشهر الجاري.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن العمالة في شرم الشيخ تعمل ثلاث ورديات يوميا من أجل الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل، مؤكدا أن شرم الشيخ أصبحت درة المدن السياحية في مصر وأفريقيا.

محطات لشحن السيارات بالكهرباء والغاز الطبيعي

وأضاف «فودة»، أنه تم إنشاء 21 محطة لشحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء والغاز الطبيعي في شرم الشيخ في إطار استضافة المدينة لمؤتمر المناخ، موضحاً أن كافة سيارات الأجرة جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابع أنه تم تحديد خطوط سير الأتوبيسات الجديدة التي ستعمل بمدينة شرم الشيخ خلال فترة المؤتمر، والتي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي بإجمالي 260 أتوبيسا، وجرى تحديد نقاط وخطوط السير بالتنسيق مع اللواء حسن فخري الحو، مدير إدارة المرور.

افتتاح 20 مشروعا خلال أيام

وأكد محافظ جنوب سيناء افتتاح نحو 20 مشروعاً بمدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، موضحا أن نسب تنفيذ جميع المشروعات تتخطى 90%.

وأوضح «فودة» أن من أبرز المشروعات التي تُنفذ مركز الرصد الأمني بتكلفة 20 مليون جنيه، ومجلس مدينة شرم الشيخ الذكي والحديقة المركزية بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه، بالإضافة لتطوير السوق التجاري وشبكة الطرق وتجميل الميادين وتطوير النصب التذكاري للطائرة الفرنسية فلاش أير.

وشدد المحافظ خلال جولاته على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بشرم الشيخ خلال شهر سبتمبر الجاري.

منع استخدام الأكياس البلاستيكية

كما حذر المحافظ من استخدام الأكياس البلاستيكية في مدينة شرم الشيخ، بعد توفير الأكياس القماش بديلا لها ضمن مبادرة «لا للأكياس البلاستيكية»، بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تنفذ ضمن خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.