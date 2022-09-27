«الإحصاء» يكذب شائعات معدلات الزواج.. وخبير: الإقبال في زيادة مستمرة (أرقام)

أكدت أحدث تقارير إحصاءات عقود الزواج الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذب ادعاءات خلايا الإخوان النائمة، التي اعتادت على ترويج الشائعات، عن تراجع معدلات الزواج في مصر، في محاولات بائسة لهز استقرار المجتمع.

ترصد «الوطن» بالأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير الزواج والطلاق لعام 2021، الذي جاء فيه ارتفاع نسبة عقود الزواج طبقا لجميع الفئات العمرية، وطبقا للحالات التعليمية، وجاء على النحو التالي:

- زيادة عدد عقود الزواج الى 880 ألفًا و41 عقدًا عام 2021 مقابل 876 ألفًا و15 عقدًا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.

- بلغ أعلى معدل زواج 13.8 في الألف مع القاهرة، بينما بلغ أقل معـدل زواج 4.7 في الألف بمحافظة الجيزة.

- زيادة عدد عقود الزواج في الحضـر الى 359 الفا و806 عقود عام 2021 تمثل 40.9% من جملة العقود مقابل 357 ألفا 832 عقدًا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6%.

- زيادة عدد عقود الزواج في الريف الى 520 ألفا و235 عقدًا عام 2021 تمثل 59.1% من جملة العقود مقابل 518183 عقدًا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

أولا: عقود الزواج طبقا لفئات السن

‌1- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 352 ألفا و259 عقدًا تمثل 40% من جملة العقـود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4662 عقدًا تمثل 0.5% من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2021.

2- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 333679 عقدًا تمثل 37.9% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 999 عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوجة 24.7 سنة عام 2021.

ثانيا: عقود الزواج طبقًا للحالة التعليمية

1- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 331 ألفا و742 عقدًا بنسبة 37.7%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 831 عقدًا بنسبة 0,1% من جملة العقود.

2- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 262 ألفا و 676 عقدًا بنسبة 29.8%، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 696 عقدا بنسبة 0,1% من جملة العقود.

رئيس قطاع الإحصاءات السكانية: نسب الزيادة تدل على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

قال الخبير الإحصائي طاهر حسن صالح، رئيس قطاع الاحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الزواج في الارتفاع والزيادة المستمرة، وهذه حقيقة أثبتتها الأرقام التي أنتجها الجهاز من واقع الدفاتر الرسمية، والأرقام التي حصل عليها من المنبع، من وزارة العدل ونقابة المأذونين، التي تؤكد في مجملها زيادة عدد عقود الزواج بشكل مستمر.

ولفت «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نشرة معدلات الزواج والطلاق الصادرة في 22 أغسطس، عن العام 2021، ومقارنة الأرقام بالعام السابق عليه، تثبت بما لا يدع مجالا للشك، زيادة معدلات الزواج ونسبة بين الفئات العمرية المختلفة، وكذلك بين الأزواج والزوجات من حيث الحالات التعليمية، والمؤهلات الدراسية، إذ لوحظ ارتفاع معدلات الزواج عن العام الماضي، للحاصلين عن المؤهلات العليا في سن مبكرة، لا تتجاوز 27 عاما.

وأضاف الخبير الإحصائي أن الأرقام تؤكد إقبال الشباب على الزواج، وهذا يرجع لأمرين، أولهما الشعور بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لأنه يعني ان الشباب لا يقبلون على الزواج، إلا اذا توافرت لديهم فرص عمل، وإيجاد مساكن زوجية، ما يدل على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي معا، والثاني وجود عوامل الأمان والأمل في المجتمع، وشعور الشباب والأسر بأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ستثمر خيرها قريبا.

واختتم طاهر تصريحاته قائلا: «حجوزات قاعات الأفراح ونسب الإشغال وعدم تمكن الراغبين في الزواج من حجز القاعات إلا قبل عدة أشهر، يدل على ارتفاع معدلات الزواج في القاهرة والمحافظات، وأكبر رد على مزاعم الإخوان وخلاياهم».