حركة تنقلات موسعة بين رؤساء أحياء الفيوم.. والمحافظ: لضخ دماء جديدة

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات داخلية موسعة لنواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء، وذلك بناءً على القرار رقم 455 لسنة 2022 بشأن التنقلات الداخلية، وشمل القرار ندب عدد من المسؤولين إلى أماكن أخرى، موجهًا الأحياء والنواب الجدد بالاهتمام بمنظومة النظافة، والوجود بين المواطنين بصورة مستمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على ضخ ضخ دماء جديدة، وتصعيد الكوادر المتميزة لتولي المسئولية، لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها.

المحافظ يلتقي النواب الجدد

وعقد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء ونواب رئيس مدينة الفيوم الجدد، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، والتفاني في العمل، والوجود بين المواطنين بصورة مستمرة لخدمتهم، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

قائمة رؤوساء الأحياء الجدد

وشمل القرار ندب عدد من رؤوساء الوحدات والأحياء، كالتالي:

1- ندب شيرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية فانوس بطامية للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة.

2- إبراهيم مصطفي أبوطالب رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوكساة بأبشواي، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون القرى.

3- علا يوسف محمود عيسوي رئيس الوحدة المحلية لقرية دمو بمركز الفيوم، للعمل رئيساً لحي جنوب مدينة الفيوم.

4- شيرين شكري عبدالحافظ رئيس حي زهراء دمو، للعمل رئيساً لحي الجون.

5- حسام عبد العظيم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية شدموة بإطسا، للعمل رئيساً لحي شرق.

6- ندب نزيه محمد ربيع محمد من ديوان عام محافظة الفيوم، للعمل رئيساً لحي غرب.

الأنصاري يوجه ببذل أقصى جهد

ووجه محافظ الفيوم، نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء الجدد، ببذل أقصى جهودهم خلال المرحلة الحالية، ومؤكداً على ضرورة الاهتمام بملف التخلص من القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية فضلاً رفع الإشغالات بالشوارع، للارتقاء بمنظومة النظافة العامة.

توجيهات بحل مشكلات المواطنين

وكلف الأنصاري، النواب الجدد، بالعمل على حل مشكلات المواطنين من خلال التواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، مُشدداً على ضرورة التصدي لمخالفات البناء العشوائي بصورة حاسمة وحازمة، بالإضافة إلى مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها في المهد.