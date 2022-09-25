رئيس التحرير

أحمد الخطيب

محافظ الفيوم: إنشاء وتدشين 80 مدرسة في إطسا ويوسف الصديق ضمن حياة كريمة

كتب:

شريف سليمان
10:47 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ الأمور مستقرة في المحافظة، فيما يخص استعدادات العام الدراسي الجديد: «الفيوم محافظة متميزة بجودة التعليم فيها، وفي هذا العام هناك 150 مدرسة، تم عمل تحديثات لها أو إنشاءات جديدة، بين 80 مدرسة إنشاء جديد، تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركزي إطسا، ويوسف صديق».

وأضاف الأنصاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الـ80 مدرسة الخاصة بحياة كريمة تم إنشاؤها وعمل توسعات في بعض منهم، وهناك 70 مدرسة أخرى تم عمل زيارات كاملة لها، وستدخل العملية التعليمية في هذا العام بشكل محدد، وتم عمل التطوير الخاص بها».

وضعية مطمئنة جدا

وتابع محافظ الفيوم، أن الوضعية الإنشائية للمدارس مطمئنة جدا في المحافظة، كما أن هناك خطط صيانة مستمرة وتم مراجعتها من قبل مديري الإدارات التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أجهزة المحافظة.

التجهيز وصل المرحلة الأخيرة

وواصل: «حاليا، نجهز للمراحل الأخيرة، وخاصة أن هناك بعض التحديات في بعض الطرق المؤدية إلى المدارس، والمبادرة الرئاسية تعمل على حلها، وفي الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع موسع لتسهيل فتح هذه الطرق ورفع أي آثار للأعمال الخاصة بالصرف الصحي أو توصيل الكهرباء أو المياه في قرى حياة كريمة، وبخاصة أن أعمال الحفر ينتج عنها صعوبات في التحرك».

مراجعة كل الطرق المؤدية إلى المدارس

وأردف: «منذ الأسبوع الماضي، ونحن نراجع كل الطرق المؤدية إلى المدارس لتذليل العملية بشكل جيد والعمل مستمر حتى تكون كل الطرق المؤدية إلى المدارس آمنة وذلك قبل العام الدراسي».

اقرأ المزيد:

محافظ الفيوم: انتهينا من تنفيذ 400 مشروع بقرى «حياة كريمة»

محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 84.1%

محافظ الفيوم: تطوير نظم صرف المصانع لحماية بحيرة قارون وإعادة التوازن إليها

محافظ الفيوم يشكل لجنة لمعاينة مقبرة حمير «دمشقين».. جثث منزوعة الجلد

محافظ الفيوم: بدأنا خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لقرار الوزراء منذ أمس

محافظ الفيوم يخفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية

محافظ الفيوم: حياة كريمة تنفذ أكثر من ألف مشروع تنموي بقرى المحافظة

نائب محافظ الفيوم: تنفيذ 1000 مشروع بالقطاعات المختلفة.. «فيديو»

محافظ الفيوم يهنئ الطالبة زينب أكرم الأولى على الثانوية العامة تليفونيا
بقلم شريف سليمان