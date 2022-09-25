محافظ الفيوم: إنشاء وتدشين 80 مدرسة في إطسا ويوسف الصديق ضمن حياة كريمة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ الأمور مستقرة في المحافظة، فيما يخص استعدادات العام الدراسي الجديد: «الفيوم محافظة متميزة بجودة التعليم فيها، وفي هذا العام هناك 150 مدرسة، تم عمل تحديثات لها أو إنشاءات جديدة، بين 80 مدرسة إنشاء جديد، تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركزي إطسا، ويوسف صديق».

وأضاف الأنصاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الـ80 مدرسة الخاصة بحياة كريمة تم إنشاؤها وعمل توسعات في بعض منهم، وهناك 70 مدرسة أخرى تم عمل زيارات كاملة لها، وستدخل العملية التعليمية في هذا العام بشكل محدد، وتم عمل التطوير الخاص بها».

وضعية مطمئنة جدا

وتابع محافظ الفيوم، أن الوضعية الإنشائية للمدارس مطمئنة جدا في المحافظة، كما أن هناك خطط صيانة مستمرة وتم مراجعتها من قبل مديري الإدارات التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أجهزة المحافظة.

التجهيز وصل المرحلة الأخيرة

وواصل: «حاليا، نجهز للمراحل الأخيرة، وخاصة أن هناك بعض التحديات في بعض الطرق المؤدية إلى المدارس، والمبادرة الرئاسية تعمل على حلها، وفي الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع موسع لتسهيل فتح هذه الطرق ورفع أي آثار للأعمال الخاصة بالصرف الصحي أو توصيل الكهرباء أو المياه في قرى حياة كريمة، وبخاصة أن أعمال الحفر ينتج عنها صعوبات في التحرك».

مراجعة كل الطرق المؤدية إلى المدارس

وأردف: «منذ الأسبوع الماضي، ونحن نراجع كل الطرق المؤدية إلى المدارس لتذليل العملية بشكل جيد والعمل مستمر حتى تكون كل الطرق المؤدية إلى المدارس آمنة وذلك قبل العام الدراسي».