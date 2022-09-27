تخفيضات 40٪؜ على كتب المركز القومي للترجمة بمناسبة اليوم العالمي

بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، تقدم الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، تخفيضات 40٪؜ على جميع إصدارات المركز بدءا من غد الأربعاء الموافق 28 سبتمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

ومن أحدث إصدارات المركز كتاب "شهود على نهاية عصر"، للمؤلف شتيفان جوت وترجمة أيمن أشرف، و"الأرض الحمراء: جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية" للمؤلفين ستيفين سايد بوثام ومارتن هانس وهيندرايكي نوينزو، وترجمة عاطف معتمد وريهام أبو دنيا ومحمد رزق وعزت ريان، ومن سلسلة الشعر "تأملات في مواقف منصور الحلاج" تأليف بيير جوريس وترجمة صفاء فتحي.

ومن إصدارات المركز القومي للترجمة أيضًا، "محنة الإرهاب: سلطات الدولة"، تأليف فرانسوا سان يونيه وترجمة يسرا عمر الفاروق، و"رسالة الخلود" تأليف محمد إقبال وترجمة محمد السعيد جمال الدين، و"فجر الثقافة البشرية" تأليف ريتشارد ج.كلاين وبليك إدجار وترجمة عبده الريس.

ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية "اختفاء فتاة اسمها تشن جينفانغ"، تأليف شي إيفنغ وترجمة ميرا أحمد، و"هندسة الخلايا الجذعية أساسيات وممارسات" من تحرير دافيد شافير، جوزيف برونزينو ودونالد بيترسون، وترجمة مختار الظواهري.

يذكر أن اليوم العالمي للترجمة، يوافق 30 سبتمبر من كل عام، ويعد يومًا للاحتفال والإشادة بعمل المتخصصين في اللغة، الذين يلعبون دورًا مهمًا في التقريب بين الدول وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون، وذلك بحسب ما جاء في نص الأمم المتحدة، إذ أن نقل العمل الأدبي أو العلمي أو الفني من لغة إلى أخرى؛ هو أمر لا غنى عنه للحفاظ على الوضوح والمناخ الإيجابي والانتاجية في الخطاب العام الدولي والتواصل بين الأشخاص.