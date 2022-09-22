«السياسة».. كتاب جديد يصدر عن المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب «السياسة»، من تأليف أندور هيوود، وترجمة مصطفى مجدي الجمال.

كتاب السياسية

جاء في مقدمة بقلم المترجم: «شهدت السنوات الأخيرة دخول أعداد غفيرة من المصريين –خاصة الشباب- في مجال الاهتمام بالسياسة والنشاط فيها.. وفي المقابل فإن بعض الأكاديميين وممتهني النشاط السياسي يعملون على إحاطة التحليل السياسي بغابة من المصطلحات المعقدة، ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي وضعه واحد من أهم وأشهر المؤلفين في هذا المجال، وصُنف كتابه على منهج متراتب يسهل على كل من الدارس المبتدئ والمتوسط لعلم السياسة وأيضًا القارئ العادي الشغوف بالمعرفة التفاعل معه والاستفادة منه».

يتكون الكتاب من 5 أجزاء و20 فصلًا، الجزء الأول يأتي بعنوان نظريات السياسة، والجزء الثاني «الأمم والعولمة»، والجزء الثالث «التفاعل السياسي»، والجزء الرابع «آلة الدولة»، والجزء الخامس «السياسات والأداء».

ويشرح الكتاب عددًا كبيرًا جدًا من المفاهيم والمصطلحات في شكلٍ مبسط، وشيق نذكر منها السياسة فن الحكم، تصنيف النظم السياسية ونظام الحكم في العالم الحديث، نظم الحكم في شرق آسيا، الحكم الإسلامي، الحكم العسكري، الأيدلوجيات السياسية.

مؤلف كتاب السياسة

شغل المؤلف أندرو هيوود منصب نائب مدير كليه كرويدون، ومن مؤلفاته مقدمة في الأيدلوجية السياسية، والسياسة العولمية، ومقدمة في النظرية السياسية، للمترجم مصطفى مجدي الجمال.