درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-9-2022.. الصغرى مرتفعة على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، توقعات خبراء الأرصاد بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تسجل ارتفاعًا شديدًا على الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن درجات الحرارة العظمى اليوم على كل من القاهرة ومدينتي 6 أكتوبر وبنها 35 درجة مئوية، مشيرين إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى؛ مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت الأرصاد أن حالة الموج في البحر المتوسط اليوم بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج من 1 لـ 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما الأحمر فحركة الموج معتدلة، وارتفاعها من 1 لـ1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويحدد خبراء الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، كالآتي:

القاهرة 35 - 24

العاصمة الإدارية 34 - 24

6 أكتوبر 35 - 23

بنها 35 - 24

دمنهور 34 - 24

كفر الشيخ 34 - 23

المنصورة 34 - 23

دمياط 31 - 24

بورسعيد 31 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 24

الزقازيق 35 - 23

شبين الكوم 35 - 24

طنطا 34 - 23

شلاتين 38 - 28

الإسكندرية 33 - 24

العلمين الجديدة 31 - 23

وادي النطرون 35 - 24

مطروح 31- 24

السلوم 33- 24

سيوة 36 - 22

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 36 - 25

نخل 34 - 16

طابا 35 - 24

نويبع 37 - 25

حلايب 35 - 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 38 -28

الفيوم 36 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 38- 23

أسيوط 40- 24

سوهاج 41 - 25

قنا 43 - 26

الأقصر 43 - 26

أسوان 43 - 28

الوادي الجديد 43 - 29

أبو سمبل 42 - 29

أبو رماد 37 - 28

رأس حدربة 34 - 26.