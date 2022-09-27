انقطاع المياه في عدة مناطق بالمنوفية وقنا.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق عدة في المدينة، لتحسين جودة مياه الشرب بمدينة قنا.

مناطق انقطاع المياه في مدينة قنا

وتعتزم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عمل غسيل لشبكات مياه الشرب في مناطق «بنك مصر - شارع استراحة محافظ قنا والعمارات السكنية المواجهة لها - ميدان الساعة حتى مستشفى الهلال - منطقة جامع بلبص» بمدينة قنا، من الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم وحتى الساعة الرابعة صباحا، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة.

ويأتي انقطاع المياه بالتوازي مع إصلاح تسرب مياه بخط 24 بوصة في شارع مصنع الغزل أمام المركبات، ما يؤثر على مناطق «الشيخ محسن - راعي قصب - الكنوز - الشئون».

وتهيب «مياه قنا» بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع التأكيد على توفير سيارات مياه حال الحاجة لذلك على أن تتمركز في أمام العمارات الحكومية المواجهة لاستراحة محافظ قنا ومنطقة جامع بلبص وأمام بنزينة الشئون.

انقطاع المياه في عدد من قرى المنوفية

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المياه بالمنوفية انقطاع المياه في عدد من القرى لإجراء عمليات الغسيل الدورية والصيانة، وسيتم قطع المياه من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن انقطاع المياه يشمل قرى الكوادي وأبو رقبة وكفر العلوي وأبنهس وسرسموس وكفر أبشيش والكوم الأخضر ومنشأة شنوان،

وناشدت «مياه المنوفية» المواطنين بضرورة توفير المياه اللازمة لهم لحين انتهاء عمليات الصيانة.