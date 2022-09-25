خريطة انقطاع مياه الشرب غدا في 3 محافظات لفترات تصل إلى 5 ساعات

تشهد 27 قرية مختلفة في 3 محافظات انقطاع مياه الشرب، غدًا الاثنين، لفترات تصل إلى 5 ساعات، إما بسبب حدوث كسور مفاجئة في خطوط المياه الرئيسية مما يضطر الشركة لقطع المياه لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، أو للقيام بأعمال صيانة في بعض المحطات، فيما أهابت الشركات بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه لحين إنهاء أعمال الصيانة أو الكسر وإعادة ضخ المياه مجددًا.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، خريطة انقطاع المياه، اليوم، في المحافظات الثلاثة، ليتمكن الأهالي من الاستعداد للانقطاع بتدبير احتياجاتهم من المياه، فضلاً عن توفير سيارات مياه نظيفة يتم طلبها من خلال الخط الساخن للشركات.

انقطاع مياه الشرب عن 8 قرى بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، انقطاع مياه الشرب في عدة قرى بنطاق مركز إطسا، إثر كسر مفاجئ في خط مياه الشرب قُطر 600 صلب بقرية الجعافرة، مما تسبب في انقطاع المياه عن القرى التالية وفقاً لبيان شركة مياه الشرب بالمحافظة.

1- قرى منيا الحيط بالكامل.

2- شدموه.

3- معجون.

4- عزبة تادرس.

5- عزبة الخولي.

6- عزبة السلام.

7- القاسمية.

8- نوارة.

ومن المتوقع أن يستمر الانقطاع على مدار الساعات القادمة، لحين انتهاء صيانة الخط وإصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى، فيما يكثف عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة من جهودهم لسرعة إنهاء الكسر وإعادة ضخ المياه.

انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، تسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 مم بمحطة مياه باب شرقي، في انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة كبرى شرق ووسط المحافظة، فيما طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأهالي بتدبير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه.

ووفقاً لبيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فإنّ المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

1- بحري

2- المنشية

3- محطة الرمل

4 الأنفوشي

5- محطة مصر

6- الأزاريطة

7- محرم بك

8- كامب شيراز

9- سيدي جابر

10- الشاطبي

11- كليوباترا

12- الإبراهيمية

انقطاع مياه الشرب عن 7 قرى بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن أماكن انقطاع مياه الشرب اليوم الاثنين، عن 7 قرى، بسبب قيامها ببعض أعمال الصيانة في خط مياه قطر 550 مم زهر أمام ميزانية ميت عاصم، فيما تتأثر المناطق الآتية بالانقطاع لمدة تصل لـ 5 ساعات وهي:

1- ميت عاصم والعزب التابعة لها

2- الرياض

3- عزبة السلام

4- برمبال القديمة

5- برمبال الجديدة

6- الوشاحة

7- البكري

وطالبت شركة مياه الدقهلية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب التي تكفيهم طوال فترة الانقطاع، فضلاً عن المستشفيات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية، وذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه من جديد.