غرفة السياحة: توقعات بارتفاع رحلات «الإقامة الطويلة» للأوروبيين خلال ديسمبر

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ رحلات «الإقامة الطويلة» بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في قضاء فصل الشتاء بمصر بسبب أزمة الطاقة المتوقعة بأوروبا خلال تلك الفترة ستبدأ في الارتفاع بداية من النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وأرجع «فاروق» زيادة رحلات الإقامة الطويلة خلال ديسمبر إلى أنَّه من الصعوبة تنظيم تلك الرحلات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين اللذان يشهدان ارتفاعًا بإشغال فنادق كل من شرم الشيخ والغردقة، ما أدى لرفع أسعار الغرف الفندقية بهما خلال الشهرين.

برامج الإقامة الطويلة «مخفضة»

وأضاف أنَّ شركات السياحة تقدم حزم سعرية مخفضة لجذب المواطنين الأوروبيين ولاسيما كبار السن لقضاء فصل الشتاء بمصر، خاصة أن بعض تلك البرامج قد يصل مدتها لشهرين ويزيد، موضحًا أنَّ الإقبال على تلك الرحلات حاليًا لا زال ضعيفًا إذ أنَّ التروّيج لتلك الرحلات لم يمر عليه وقتًا طويلًا.

ارتفاع إشغالات فنادق شرم الشيخ والغردقة في أكتوبر ونوفمبر 2022

وأشار إلى أنَّ نسب الحجوزات المؤكّدة بفنادق شرم الشيخ والغردقة خلال أكتوبر ونوفمبر 2022 مرتفعة للغاية وهو ما جعل العديد من الشركات المنظمة لبرامج «الإقامة الطويلة» تٌفضل بدء رحلاتها بداية شهر ديسمبر المقبل الذي تتراجع فيه نسب الإشغال وبالتالي تكون الفرصة مهيأة للحصول على سعر أفضل لهذا البرنامج.

وأوضح أن كل المؤشرات الحالية تؤكّد أن ملايين المواطنين الأوروبيين سيواجهون شتاءا قارصا في ظل نقص إمدادات الغاز الروسي إلى العديد من الدول الأوربية بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما جعل شرائح كبيرة من المواطنين الأوروبيين لاسيما كبار السن وأصحاب الأمراض يطلبون قضاء تلك الفترة فى دول أخرى.

وتابع رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بـ غرفة شركات السياحة أنَّ القطاع السياحي المصري عمل على إعداد برامج «إقامة طويلة» لجذب هؤلاء المواطنين لقضاء تلك الفترة بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم مع تقديم أسعار جيدة للبرامج التي ستتراوح مدتها ما بين 3 أسابيع وحتى شهرين.