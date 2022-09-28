4 أعمال.. القائمة الأولية للمسلسلات الصعيدية في رمضان 2023

بدأت ملامح موسم رمضان المُقبل 2023، تظهر بشكلٍ ما، حيث تبين وجود 4 أعمال تنتمي إلى الدراما الصعيدية، يُجرى التحضيرات لها حاليًا، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

ويخوض عدد من المُمثلين، تجربة تقديم «المسلسلات الصعيدية» لأول مرة، منهم أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وكذلك نيللي كريم.

وترصد «الوطن» أبرز المسلسلات الصعيدية المُقرر تقديمها في رمضان 2023، وهم كالتالي:

- «صعيدي ومن سوهاج»

وكشف الفنان أحمد العوضي، عن خوضه الدراما الصعيدية لأول مرة في موسم دراما رمضان المُقبل، وهو العمل الذي يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث شوق جمهوره قبل أيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «اللي جاي صعيدي ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنة والدم الحامي».

- الكبير أوي

يترقب قطاع كبير من الجمهور، الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، بطولة الفنان أحمد مكي، حيث يُعد من أبرز الأعمال الكوميدية والتي تنتمي إلى المسلسلات الصعيدية أيضًا، إذ لازال العمل في مرحلة الكتابة حاليًا، تمهيدًا لبدء مرحلة التحضيرات خلال الفترة المُقبلة.

وأعلن صناع العمل، مع نهاية الحلقة الأخير من الكبير أوي 6، عن استعدادهم لطرح الجزء السابع من العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023، الأمر الذي تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

- ستهم

وتُجدد الفنانة روجينا، تعاونها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «ستهم»، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، حيث بدأت التحضيرات مؤخرًا، استعدادًا لدخول البلاتوه خلال الفترة المُقبلة.

- أول مرة

كما تخوض الفنانة نيللي كريم، تجربة تقديم المسلسلات الصعيدية، لأول مرة، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيل العمل والأبطال المُشاركين خلال الفترة المُقبلة.