وزير النقل يستقل قطار LRT.. ويوجّه بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي سبق وتم افتتاح المحطة العملاقة عدلي منصور والمرحلتين الأولى والثانية منه يوم 3/7/2022، حيث استقل الوزير أحد القطارات من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جولة وزير النقل في محطة عدلي منصور

وبدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022م طبقا لمجلة ENR العالمية، التي تعد عملا هندسيا فريدا من نوعه حيث أقيمت على مساحة 15 فدانا وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة، وهي «المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق، ومحطة القطار الكهربائي LRT، ومحطة قطار سكك حديد السويس، ومحطة أتوبيسات سوبر جيت، والأتوبيس الترددي»، وتفقد الوزير المول التجاري بالمحطة المكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمي المول بمساحة 16 ألف متر مربع.

وتابع الوزير انتظام جدول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT ورفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد ومواكبة استعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة واستمرار إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لمستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40% لهم لحين اللنتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، واستمرار توفير جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لخدمة النقل بميني باصات «غاز طبيعي»، وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، والتي بدأ تشغيلها من 17 سبتمبر الحالي، لتقديم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين، على أن تطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين).

كما تابع وزير النقل معدلات تنفيذ امتداد مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمرحلتين الثالثة والرابعة، وتفقد قطاعات المرحلة الثالثة للمشروع والتي تمتد بطول 20.4 كم من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (والتي تم افتتاحها ضمن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية) إلى محطة العاصمة المركزية للتبادل مع القطار السريع بعدد 4 محطات، والتي يتم تنفيذها بواسطة مقاوليين مصريين تحت قيادة التحالف الصيني كريك-افيك.

متابعة تنفيذ أعمال المحطات وكباري المسار

وكذلك جرى متابعة تنفيذ أعمال المحطات وكباري المسار، واطلع على تنفيذ معدلات للمرحلة حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والقواعد المسلحة والأعمدة لمحطة كاتدرائية الميلاد (محطة علوية) وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الاساسات لمحطة القيادة الاستراتيجية (محطة سطحية) كما يجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية (خوازيق – أعمدة – كمرات) بكباري المسار، وكذلك أعمال الجسات واختبار التربة لورشة تخزين القطارات بنهاية المسار والتي سيتم تنفيذها على مساحة نحو 62 فدانا.

كما اطلع وزير النقل على تقدم الأعمال بالمرحلة الرابعة لمشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لخدمة الكتلة السكانية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تابع الوزير أعمال تجهيز مواقع العمل للمرحلة والتي تمتد من نهاية المرحلة الأولى بمحطة العبور الجديدة حتى محطة مركز المدينة (داخل مدينة العاشر من رمضان) بطول 16 كم وعدد 3 محطات.

ووجّه الوزير بالعمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ ‏المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة، حيث يعتبر هذا المشروع بمراحله الأربعة ‏إحدى وسائل النقل الجماعي التي ستخدم الجمهورية الجديدة ‏التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنّه يساهم في ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى من خلال شبكة نقل جماعي أخضر مستدام يتسم بالأمان والفاعلية ويساهم بشكل مباشر في أجندة مواجهة آثار تغير المناخ، وكذلك ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة وتيسير حركة تنقل الموظفين، وخفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط، وخفض استهلاك الوقود، إذ إنّ تشغيل الخط يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

يذكر أنّ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105كم بعدد 19 محطة، وجرى افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022، ويبدأ المسار من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازٍ لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي، يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة، ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT

ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، وخدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، والقطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية، ما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

واتجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)‏، الذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وتفقد وزير النقل، قطاعات المشروع، التي بدأها بقطاع العاصمة الإدارية، حيث تابع تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار، ووجّه الوزير بإعادة الشيء لأصله في الطرق الموجودة بقطاعات تنفيذ المشروع، كما اطلع على معدلات تنفيذ المشروع «الأعمال المدنية - الأعمال الكهروميكانيكية».

وتابع وزير النقل، معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول 10 قطارات، آخرها في 13/9/2022 من إجمالي 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) كما يجري استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي يتم توريدها تباعا وفقا ‏للجدول الزمني المحدد.‏

ووجّه الوزير بالعمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعي التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنّه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أنّ ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنّها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

وفي ختام جولته، شدد الوزير على الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل في نطاق العاصمة، والأعمال الإنشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022.