طرح أولى المناقصات بمصرف «كتشنر» لإنشاء مصانع معالجة المخلفات الصلبة

أعلنت وزارة التنمية المحلية طرح المناقصة الأولى لمجموعة مشروعات تضم إنشاء عدد 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ومراكز الحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن/اليوم، وذلك على منصة التعاقدات الإلكترونية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية من خلال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو.

طرق تقدم الشركات للمناقصة

وقالت وزارة التنمية المحلية إنه يمكن للشركات الراغبة في التقدم لهذه المناقصة (إنشاء مصانع التدوير) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على منصة التعاقدات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) من خلال الرابط التالي:https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/displayNotice.html?id=20755262&type=InvitationForTendersTwoStage

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية، وأن الموعد النهائي للتقديم يوم 27 نوفمبر 2022، ولا يعتد بأي عروض تقدم ورقيا للوزارة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع، والذي يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصارف الأخرى، بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف.

إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية وإعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق مصرف كتشنر، والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث.