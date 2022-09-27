استعادة تمثال للمعبودة إيزيس من سويسرا.. خرج بطريقة غير شرعية

نجحت جهود وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، في استعادة تمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس في وضع الجلوس، وتحمل على حجرها حورس الطفل، والذي خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.

تعاون وزارتي السياحة والخارجية

ويأتي استرداد هذا التمثال في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة العامة للآثار المستردة، ومكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والسفارة المصرية في برن بسويسرا.

وتعود أحداث هذه القضية إلى نوفمبر عام 2018، عندما اكتشفت سلطات الجمارك السويسرية التمثال أثناء قيامها بإحدى عمليات التفتيش الروتينية، وبناء على ذلك اتخذت وزارة السياحة والآثار كل الإجراءات اللازمة لاستعادة التمثال، بعد التأكد من أثريته بواسطة لجنة أثرية أقرت بأن التمثال أثري ينتمي للحضارة المصرية، وأنه نتيجة الحفر خلسة، وأنه خرج من مصر بطريقة غير شرعية.

التنسيق مع السلطات السويسرية

وتم التنسيق مع السلطات السويسرية، خاصة المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون الثقافية، في إطار الإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمكتب في مجال استرداد الآثار المهربة.

وتسلم اليوم السفير وائل جاد سفير مصر في برن بسويسرا القطعة الأثرية، وتم إيداعها بمقر السفارة المصرية تمهيدا لعودتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن.