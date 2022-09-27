«القومي للمرأة» في ندوة التغيرات المناخية: النساء ركيزة أساسية لاستدامة التنمية

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، رئيس لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن كل فرد بالمجتمع يقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على البيئة لتسليمها للأجيال القادمة نظيفة وسليمة، موضحة خلال ندوة «المرأة والتغيرات المناخية»، التي نظمها المجلس، أن المرأة هي الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية.

وشددت على أهمية دعم الأوراق والأبحاث العلمية واستطلاعات الرأي في هذا المجال المهم، إذ أنها تعتبر أداة مهمة من أدوات الإصلاح البيئي، وتناولت العلاقة التفاعلية بين الإنسان والبيئة، وبين البيئة والزيادة السكانية، والتمكين الاقتصادي للمرأة كأحد آليات الحفاظ على البيئة.

تعزيز المساواة بين الجنسين

واستعرضت الدكتورة إيمان رجب، عضو اللجنة، رؤية مصر الخاصة بتغير المناخ والبيئة، والسعي المستمر نحو تحقيق تحول بيئي عادل للجميع وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في الحوكمة البيئية وتحقيق انتقال بيئي عادل يراعي الفوارق بين الجنسين وتمكين المرأة واحتياجاتها.

وناقشت الدكتورة حنان أبو سكين، عضو اللجنة الاتفاقيات الدولية بشأن المناخ، التي من أشهرها وأهمها اتفاقية قمة الأرض أو مؤتمر ريو، التي نتج عنها اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 1992، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية الإطارية الخاصة بالتغيرات المناخية.

كما عرضت بروتوكول كيوتو، واتفاق باريس للمناخ، واتفاقية باريس 2015، وميثاق جلاسكو للمناخ 2021.

وناقش المستشار أيمن نبيل عضو اللجنة، جهود حماية البيئة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، وعرض سياسات التعامل مع قضية التغير المناخي واستعراض جهود الحكومة المصرية في هذا المجال.

المرأة أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية

وأكدت الدكتورة أريج زهران، عضو اللجنة، أن المرأة أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية، واستعرضت دور ومساهمة المرأة المصرية في مجال الأبحاث البيئية والآثار الناتجة عن التغير المناخي على صحة المرأة، ووضعها في المجتمع، وآليات التكيف مع هذا الوضع.

كما تناولت الندوة أيضا عرضا للجانب التشريعي والقانوني فيما يخص التشريعات والقوانين البيئية ومنها القانون رقم 92 لعام 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994، وتناولت الندوة أهمية وجود استطلاعات الرأي فيما يخص الوعي البيئي وتعديل السلوكيات والقيم والاتجاهات الممارسة للحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بجميع أشكاله.