«التعليم» تستعد للعام الدراسي بمبادرات وجولات.. تعرف على خطة الوزارة

«كراسات وكشاكيل وأقلام».. مستلزمات مدرسية متنوعة، بدأت الأسر المصرية في شرائها من مكتبات مختلفة، تجمعها في شنطة يحملها الطالب في الساعات المبكرة من الصباح ذهاباً إلى المدرسة بداية يوم السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر المقبل لبداية عام دراسي جديد، ليدون فيها معلومات تشكل وجدانه ومعارفه، ومحاور واجبات منزلية يكلفه بها المعلم، هكذا تستعد الأسرة.

استعدادات الأسرالمصرية للدارسة تلزمها بيئة تحتضنها، بدأت ملامحها في طلاء واجهات المدارس وإجراء صيانات للمقاعد الخشبية وانتهت بطباعة الكتب المدرسية، هكذا تعمل حالياً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هنا اجتماعات مع المسؤولين وهناك جولات ميدانية في المدارس، وأخيراً لافتات تقول «قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولاً».

تهيئة نفسية للطلاب قبل العام الدراسي

التهيئة النفسية للأطفال والطلاب قبل بداية الدراسة، أمر في غاية الأهمية، بحسب ما وصفته داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر: «يجب على الأسرة ألا تهتم فقط بشراء مستلزمات المدرسة من زي مدرسي وشراء مستلزمات المكتبية وغيرها، لكن التهيئة النفسية مهمة من خلال كلمات التشجيع والدعم والحديث بصورة إيجابية عن المدرسة والمعلم».

تؤكد «داليا» في حديثها لـ«الوطن»، على أهمية التغذية السليمة في المدرسة لزيادة تركيز الأبناء أثناء المذاكرة، أيضاً الاهتمام بتدريب الطالب على النوم والاستيقاظ مبكراً لأهمية ذلك في نشاطه.

«توفير منظومة تعليمية متميزة».. شعار رفعته وزارة التربية والتعليم، استعداداً للعام الدراسي الجديد، عوامل تحقيقه حددها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في اجتماعه الأخير مع مديري المديريات التعليمية، وهي متابعة العملية التعليمية في المدارس والاحتفال بالطلاب الجدد وتحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية.

تخصيص درجات لأعمال السنة ضمن العام الدراسي

لم يغفل وزير التربية والتعليم، التشديد على انتظام العام الراسي الجديد، حيث شدد على تخصيص 5% للسلوك و5% مواظبة و10% اختبار يعده موجه المادة، بدءً من الصف السادس الابتدائي، وإعداد تقرير أسبوعي لكافة الأنشطة التي تمارس في المدرسة، وأخيراً إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع.

تعليمات مشددة أعلن عنها «حجازي»، خلال اجتماعه الأخير بشأن استلام الطلاب للكتب المدرسية، وتحميل النسخة الإلكترونية منها، وتقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط، وهو ما استعدت له المديريات التعليمية، من بينها، مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث أعلن أشرف سلومة، مدير المديرية، أنه تم تنفيذ قوافل مكثفة لمتابعة المدارس بإدارات بولاق والوراق وأوسيم التعليمية استعداد للعام الدراسي الجديد.

جولات ميدانية لمديري المديريات

وأضاف «سلومة»، في بيان له، أنه تم التأكد من وصول الكتب الدراسية وصيانه معامل الحاسب الآلي وتشغيل السبورات الذكية للمدارس الثانوي والإنتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والتطوير للمدارس، فضلاً عن تفعيل تدريب «التوكاتسو» وتدريب المعلمين ومديري المدارس للتغيرات المناخية.

من جانبه، أكد عبدالعزيز حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجددي، ووضع العلم والقسم فى كل فصل أعلى السبورة لغرس روح الولاء والانتماء للوطن وشدد على الاهتمام بصيانة ونظافة الحجرات الدراسية ودورات المياة وتغطية البالوعات والوصلات الكهربائية.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أنه سيطبق مبدأ محاسبة المقصر وتشجيع المتميز، وسوف يواصل جولاته على جميع المدارس لتنفيذ كافة التعليمات التي أعلنت عنها الوزارة.

الإسكندرية تستعد بمبادرة «اعرف مدرستك»

وفي سياق متصل، قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه سيتم تفعيل مبادرة «اعرف مدرستك» بصفة مستمرة لتشجيع الطلاب على حب المدرسة، مؤكداً أنه سيعقد اجتماعات مكثفة مع أولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم بشأن العملية التعليمية.

تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً

توجيهات جديدة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، بشأن تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً وإتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من تحديث ومراجعة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقاً للعام الدراسي الجديد، ولمتابعة التفاصيل اضغط هنــا.

كما ناقش الدكتور رضا حجازي، إعداد أدوات تقويم المناهج المطورة لمرحلة التعليم الأساسي، والنظر في اعتماد الخطة البحثية لقسم البحوث بالمركز العام البحثي 2022/2023 ويمكن متابعة التفاصيل من هنــا.