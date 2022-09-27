تتزعمهم سيدة.. ضبط 5 متهمين انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء بنك في المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص تتزعمهم سيدة انتحلوا صفة موظفي خدمة العملاء بأحد البنوك والاتصال بعملاء البنك في جميع المحافظات وإيهامهم بإيقاف حسابهم وطلب بياناتهم ثم النصب عليهم والاستيلاء على الأرصدة.

سيدة تتزعم العصابة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين مقيمين في العدوة بالمنيا.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بحوزتهم بعض المشغولات الذهبية ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامي و8 شرائح تليفونية و15 هاتفا محمولا وبفحصها فنياً تبين أنَّها تحوي (رسائل نصية يرسلها المتهمين لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا - العديد من مواقع التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة).

اعترافات المتهمين

وبمناقشتهم أقرّوا باشتراكهم مع صاحبي محلين - أحدهما سبق ضبطه- للهواتف المحمولة لتوفير الهواتف والخطوط المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة دون علمهم، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (63 هاتفا محمولا – 19 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.