السياحة والآثار تطلق حملة «200 عام من العلم المستمر»

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءا من اليوم ولمدة أسبوع، حملة إعلانية إلكترونية تحت عنوان «200 عام من العلم المستمر»، في العديد من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وكندا وأسبانيا وفرنسا، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي، الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة.

200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة

يأتي ذلك في إطار احتفالات الوزارة خلال شهر سبتمبر الجاري، بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة، عبارة عن فيلم دعائي، يلقي الضوء على نماذج من الابتكارات والاختراعات التي قدمتها الحضارة المصرية القديمة للإنسانية منذ آلاف السنين، وكانت سباقة فيها، وتستخدم إلى يومنا هذا، لافتا إلى أن من هذه النماذج على سبيل المثال، الأدوات الجراحية والأطراف الصناعية وعلوم الفلك والحساب والهندسة وغيرها الكثير، ما أثار إعجاب ودهشة العلماء إلى يومنا هذا.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى أنه سيتم إطلاق هذه الحملة الدعائية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأكثر مشاهدة في هذه الأسواق السياحية.