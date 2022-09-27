رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السياحة والآثار تطلق حملة «200 عام من العلم المستمر»

كتب:

عبده ابو غنيمة ورضوى هاشم
09:55 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
احتفالات اليوم العالمي للسياحة

احتفالات اليوم العالمي للسياحة

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءا من اليوم ولمدة أسبوع، حملة إعلانية إلكترونية تحت عنوان «200 عام من العلم المستمر»، في العديد من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وكندا وأسبانيا وفرنسا، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي، الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة.

200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة

يأتي ذلك في إطار احتفالات الوزارة خلال شهر سبتمبر الجاري، بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة، عبارة عن فيلم دعائي، يلقي الضوء على نماذج من الابتكارات والاختراعات التي قدمتها الحضارة المصرية القديمة للإنسانية منذ آلاف السنين، وكانت سباقة فيها، وتستخدم إلى يومنا هذا، لافتا إلى أن من هذه النماذج على سبيل المثال، الأدوات الجراحية والأطراف الصناعية وعلوم الفلك والحساب والهندسة وغيرها الكثير، ما أثار إعجاب ودهشة العلماء إلى يومنا هذا.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى أنه سيتم إطلاق هذه الحملة الدعائية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأكثر مشاهدة في هذه الأسواق السياحية.

اقرأ المزيد:

في يوم السياحة العالمي.. إقبال كبير من المواطنين على المتحف القومي للحضارة

رئيس الوزراء: السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري

غرفة السياحة: توقعات بارتفاع رحلات «الإقامة الطويلة» للأوروبيين خلال ديسمبر

«السياحة»: علم المصريات بدأ بالخارج وساهم في زيادة أعداد السائحين

أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمي بفتح المزارات الأثرية مجانًا

فتح متحف وشواطئ الإسماعيلية مجانًا للزائرين بمناسبة يوم السياحة العالمي
بقلم عبده ابو غنيمة ورضوى هاشم