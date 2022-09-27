بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار 11 شخصا مصابين بجروح خطيرة جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من إبراهيم محمود إبراهيم، 52 سنة، أحمد علي محمد، 28 سنة، أسماء يسري عبد الهادي، 23 سنة، سعيد شعبان عيد أبو حشيش، 42 سنة، إسلام عبد النبي محمد، 28 سنة، عمر شحاتة محمد، 25 سنة، شوقي عبد اللطيف الخطيب، 27 سنة، محمد مجدي الخطيب، 28 سنة، زين محمد مجدي، عامان، يارا محمد مجدي، 5 سنوات، ومحمد بسيوني محمد، 28 سنة، جميعهم مقيمون في كفر الدوار، ومصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار

ونقل المصابون لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.