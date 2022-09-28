ريما مصطفى: أنا مش بحب التنمر.. وزعلانة إنهم بيطلبوني في الدور ده

أكدت الطفلة ريما مصطفى أنها تبلغ من العمر 8 سنوات وبدأت التمثيل من عمر 5 سنوات، وأول عمل شاركت فيه كان فيلما قصيرا مع المخرج تامر محسن.

عرفت الطريق وكملت

وأوضحت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المخرج تامر محسن أخبر والدتها بأنها «شاطرة جدًا في التمثيل» ونصح والدتها بأن تستمر في مجال التمثيل، مضيفة «خلاني خلاص بقا عرفت الطريق وكملت».

ولفتت إلى أنها شاركت في الجزء السابع من مسلسل «الكبير» مع الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد، وشاركت في دور طفلة متنمرة، لافتة إلى أنهم يطلبونها دائمًا في دور الطفلة المتنمرة رغم أنها لا تحب ذلك.

أنا مش بحب أتنمر ومش بحب أقول كلام مش حلو

وتابعت: «للأسف والله أنا نفسي أغير وزعلانة قوي إن الناس كلها بتطلبني في الدور ده»، لافتة إلى أنها قدمت دور طفلة متنمرة أيضًا في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، مضيفة «لما جيت أقرأ الحلقة مع مامتي اتصدمت لأني لقيت فيه غلط كتير ولما اتفرجت عليها لقيتها حلوة قوي وهما عالجوها بشكل حلو».

وأكدت ريما مصطفى أنها لا تحب التنمر «أنا مش بحب أتنمر ومش بحب أقول كلام مش حلو ومش بحب كده خالص»، مؤكدة أنها تحب التمثيل ولكنها ستقرر بعدما ستكبر هل ستستكمل العمل في التمثيل أم لا، مضيفة «نفسي أطلع مديرة مدرسة عشان أخلى المدرسين ميزعقوش للطلاب».