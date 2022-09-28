الدولار يصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2002.. وسعره مستقر في البنوك

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى من 114.5 دولار اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو 2002، مدعوما بالتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ورفض اتفاقية العملة المحتملة بين الاقتصادات الكبرى.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي

وعلى صعيد تاريخي، سبق ووصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له عند 164.72 في شهر فبراير من عام 1985، وسط توقعات بأن يتداول عند 114.48 بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول للعملة الأمريكية عند 118.4 خلال 12 شهرًا.

استقرار الجنيه أمام الدولار

ومحليا، استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية عند مستويات أمس الثلاثاء، مسجلا 19.54 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص، و19.56 جنيه في البنك المركزي المصري، في حين احتفظ بنكي مصر والأهلي بأقل سعر لبيع الدولار عند 19.52 جنيه، فيما تراوحت أسعار شراء الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم، بين 19.44 و19.51 جنيه.

يذكر أنّ جولدمان ساكس توقع في مذكرة تحليلية، وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض خلال أيام، وهو ما من شأنه دعم استقرار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي الفترة المقبلة، لا سيما مع تحسن إيرادات أغلب القطاعات المدرة للنقد الأجنبي، خاصة قناة السويس بتسجيلها أعلى إيرادات تاريخية بـ7 مليارات دولار وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، إضافة إلى النمو في قطاع الصادرات، خاصة غير النفطية.