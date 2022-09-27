الدولار يتراجعا عالميا بشكل طفيف بعد جني الأرباح

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 114 نقطة، اليوم الثلاثاء، متراجعًا بشكل طفيف من أعلى مستوى له، خلال 20 عامًا، عند 114.5 نقطة، الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ جنى المستثمرون بعض الأرباح وتوقفوا لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاعٍ حاد.

الدولار عند مستويات مرتفعة تاريخياً

في هذه الأثناء، لا يزال الدولار عند مستويات عالية تاريخية مقابل نظرائه الرئيسيين وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر؛ للقضاء على التضخم المرتفع.

الطلب مرتفع على الدولار

استمر الطلب على الملاذ الآمن في دعم الدولار إذ يندفع المستثمرون للحصول عليه وسط توقعات اقتصادية عالمية غير مؤكدة، ومخاطر الركود المتزايدة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ عدة عقود مقابل اليورو والين، وتاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات بمزيد من الارتفاع

من المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 114.48 بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 118.44 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك المصرية

محلياً، سجل سعر الدولار اليوم في البنوك أمام الجنيه، ارتفاعا طفيفا، بواقع قرشين، ليستقر عند 19.54 في كل بنوك القطاع الخاص للبيع، بينما احتفظ بنكي الأهلي ومصر بالسعر الأقل في مصر عند 19.52 جنيه، وزاد السعر في البنك المركزي المصري لـ19.56 جنيه.