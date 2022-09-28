توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 للمرحلة الابتدائية
كتب:
إسراء سليمان
11:28 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
قطاع المعاهد الأزهرية
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية، ويشمل توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية، للصف الدراسي الابتدائي الثاني في الأسبوع الواحد 8 حصص، فيما يصل عدد الحصص ضمن توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية الخاصة بالأنشطة المتعددة 11 حصة، وفي اللغة الإنجليزية يصل عدد الحصص الخاص حصة في الأسبوع.
توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023
كما جاء توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية، بالنسبة لحصص اللغة العربية في الأسبوع الواحد 12 حصة، كما أنَّ عدد حصص الرياضيات في الأسبوع الواحد فقط، بها هو 4 حصص، والتربية الدينية يصل عدد الحصص بها إلى 2، والتربية البدنية يصل عدد الحصص بها إلى 2 حصة في الأسبوع الواحد.
مناهج الأزهر
ووفقًا لـ قطاع المعاهد الأزهرية جاء توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية التي وضعتها الإدارة العامة للأزهر الشريف، وخصوصاً في الصف الدراسي الابتدائي الأول هي:
- يبلغ عدد حصص اللغة العربية هي 12 حصة.
- بينما يصل عدد حصص الرياضيات في الأسبوع إلى 8 حصص.
وتبلغ الحصص الخاصة بالأنشطة المتعددة حوالي 11 حصة.
وحددت الوزارة عدد الحصص الإنجليزية ضمن توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية بـ4 حصص.
- في التربية الدينية في الترم الأول يبلغ عدد الحصص الخاص بها حصتان.
- حصص التربية البدنية تصل إلى حصتين في الأسبوع.
- يبلغ عدد حصص «التوكاتسو» في الأسبوع الواحد حصة واحدة فقط.
وجاء توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية خاصة للصف الرابع الابتدائي وهي:
عدد حصص اللغة العربية هو 11 حصة.
ويبلغ حصص الرياضيات 6 حصص في الأسبوع الواحد.
اللغة الإنجليزية يصل عدد الحصص لها إلى 3 حصص.
التربية الدينية يصل عدد الحصص الخاصة بها إلى 3 حصص.
التربية البدنية يصل عدد الحصص الخاص بها إلى 3 حصص.
تصل حصص العلوم إلى 3 حصص في الأسبوع الواحد.
الدراسات الاجتماعية يصل عدد الحصص الخاص بها إلى 3 حصص في الأسبوع.
الحاسب الآلي حصتان.
والتربية الفنية حصتين في الأسبوع.