توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 للمرحلة الابتدائية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية، ويشمل توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية، للصف الدراسي الابتدائي الثاني في الأسبوع الواحد 8 حصص، فيما يصل عدد الحصص ضمن توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية الخاصة بالأنشطة المتعددة 11 حصة، وفي اللغة الإنجليزية يصل عدد الحصص الخاص حصة في الأسبوع.

توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023

كما جاء توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية، بالنسبة لحصص اللغة العربية في الأسبوع الواحد 12 حصة، كما أنَّ عدد حصص الرياضيات في الأسبوع الواحد فقط، بها هو 4 حصص، والتربية الدينية يصل عدد الحصص بها إلى 2، والتربية البدنية يصل عدد الحصص بها إلى 2 حصة في الأسبوع الواحد.

مناهج الأزهر

ووفقًا لـ قطاع المعاهد الأزهرية جاء توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية التي وضعتها الإدارة العامة للأزهر الشريف، وخصوصاً في الصف الدراسي الابتدائي الأول هي:

- يبلغ عدد حصص اللغة العربية هي 12 حصة.

- بينما يصل عدد حصص الرياضيات في الأسبوع إلى 8 حصص.

وتبلغ الحصص الخاصة بالأنشطة المتعددة حوالي 11 حصة.

وحددت الوزارة عدد الحصص الإنجليزية ضمن توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية بـ4 حصص.

- في التربية الدينية في الترم الأول يبلغ عدد الحصص الخاص بها حصتان.

- حصص التربية البدنية تصل إلى حصتين في الأسبوع.

- يبلغ عدد حصص «التوكاتسو» في الأسبوع الواحد حصة واحدة فقط.

وجاء توزيع ‎مناهج الأزهر الجديدة 2022-2023 المرحلة الابتدائية خاصة للصف الرابع الابتدائي وهي:

عدد حصص اللغة العربية هو 11 حصة.

ويبلغ حصص الرياضيات 6 حصص في الأسبوع الواحد.

اللغة الإنجليزية يصل عدد الحصص لها إلى 3 حصص.

التربية الدينية يصل عدد الحصص الخاصة بها إلى 3 حصص.

التربية البدنية يصل عدد الحصص الخاص بها إلى 3 حصص.

تصل حصص العلوم إلى 3 حصص في الأسبوع الواحد.

الدراسات الاجتماعية يصل عدد الحصص الخاص بها إلى 3 حصص في الأسبوع.

الحاسب الآلي حصتان.

والتربية الفنية حصتين في الأسبوع.