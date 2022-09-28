خبير: زيادة التغيرات المناخية ستؤدي إلى ظواهر جوية عنيفة كـ«الأعاصير»

قال الدكتور علي قطب أستاذ التغير المناخي، إنّ زيادة التغيرات المناخية ستتسبب في مزيد من الظواهر الجوية العنيفة مثل الجفاف والفيضانات، التي تؤثر بدورها على الغذاء العالمي والصحة والاقتصاد.

تحذيرات من تغير المناخ

وأضاف قطب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المتخصصين في التغيرات المناخية، حذّروا من حدوث مثل هذه الظواهر، لافتًا إلى أنّ العالم أجمع الآن أصبح يشاهد أثر هذه التغيرات.

زيادرة الحرارة ستتسبب في أعاصير

وأشار أستاذ التغير المناخي، إلى أنّ الأعاصير لها 6 مستويات ودرجات حرارة محددة، وتكون سرعة الرياح من 100 إلى 130 عقدة، موضحًا أنّ سبب تكونها يرجع إلى زيادة درجة حرارة سطح المياه والتي يفترض أن تكون أقل من 27 درجة مئوية، كاشفًا عن أنّ زيادة الحرارة درجة واحدة كافية لتكوين إعصار، وكلما زادت درجات الحرارة زادت شدة الإعصار وأصبح أكثر فتكًا دمارًا.

المشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية

ولفت قطب، إلى أنّ الإشعاع الشمسي طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وقد تزداد ببعض المناطق وتقل بأخرى، كما أنّ نسبة الأمطار تكون شبه ثابتة، كون ثلثي الكرة الأرضية مسطحات مائية، وهي المسؤولة عن تكون السحب، التي تصعد بدورها في طبقات الجو العليا لتنزل الأمطار، موضحًا أنّ الأحزمة المطرية تتغير وتسقط بمناطق مختلفة كل عام كأن تسقط بالهند هذا العام لتسقط العام التالي على مصر وهكذا.

وكشف عن أنّ الأحزمة الجفافية والتصحر من سمتها التغير، فالطاقة موجودة إلا أنّ المشكلة تتبلور في ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغير من منطقة لأخرى، وحدوثها بفترات زمنية متقاربة، كما أنّ ذوبان الجليد يؤثر في ارتفاع منسوب المياه، وزيادة الموجات الحارة، لافتًا إلى أنّه رغم دخول فصل الخريف إلا أنّ درجة الحرارة في القاهرة ما زالت تسجل 37 مئوية.