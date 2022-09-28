«الإسكان»: نسبة تغطية خدمات المياه لسكان الجمهورية وصلت لـ98.6%

قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق إنَّ مياه الشر كانت تغطي 97% من سكان الجمهورية عام 2014، وتمّ رفع النسبة لـ98.6% من السكان بداية 2022، وتبقى 1.4% من السكان خارج الحيز العمراني لن يتم توصيل خدمات شرب لهم، وذلك حتى يجرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتصالح له، مبينًا أنَّ هناك جزء داخل الحيز العمراني سيتم مد وتدعيم للشبكات الموجودة داخل الحيز العمراني في إطار مبادرة حياة كريمة.

جار العمل في 25 مركزا على مستوى الجمهورية

وأضاف معاون وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّه جار العمل في 25 مركزا على مستوى الجمهورية تابعة لوزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، إذ يوجد 706 مشروعات مدّ وتدعيم خدمات لـ مياه الشرب داخل قرى مبادرة حياة كريمة من أجل رفع نسبة التغطية لمياه الشرب.

وأوضح أنَّ نسبة المياه المنتجة عبارة عن 33.6 مليون متر مكعب في اليوم، ما يعادل 12.2 مليار متر مكعب في السنة، وتمّ تنفيذ أطوال شبكات 180 ألف كيلو متر شبكات من أجل ضخ المياه للأهالي.

مياه الشبكات آمنة وصالحة للشرب

وشرح معاون وزير الإسكان أنَّ المياه التي تضخ داخل الشبكات آمنة وصالحة للشرب فوزارة الصحة لا تسمح بضخ أي مياه شرب غير صالحة للشرب، موضحًا أنَّ الوزارة لديها قاعدة بيانات بالمشروعات المطلوبة داخل كل القرى.