باقات ورد تزيّن قبر جمال عبدالناصر في ذكرى وفاته الـ52

شهد ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بمنطقة كوبري القبة، اليوم، توافد العديد من المحبين لإحياء الذكرى الـ52 لوفاته، التي توافق اليوم.

شخصيات عامة تزور ضريح عبدالناصر

ومن بين الشخصيات العامة التي زارت الضريح، اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والدكتور جمال زهران، خبير العلاقات الدولية وعضو مجلس النواب الأسبق، وحرص محبو الرئيس على قراءة الفاتحة، ووضع صورته إلى جانب صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضريح جمال عبد الناصر

ووقف المواطنون أمام قبر الزعيم الراحل، رافعين الأعلام المصرية ووالورود التي وضعوها أعلى الضريح، وكان ذلك بحضور نجله عبدالحكيم جمال عبدالناصر، وشقيقته الدكتورة منى جمال عبدالناصر.

ويقع الضريح بجانب مسجد كوبري القبة الخيري، في الطابق الأرضي، على بعد خطوات من المنزل الذي كان يسكنه الرئيس الراحل بمنطقة منشية البكري، وينفصل الضريح عن المسجد، وينفرد ببوابة حديدية تطل على شارع الخليفة المأمون.