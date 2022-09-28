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ضبط 720 «طربة حشيش» مع 3 أشخاص في أسيوط: قيمتها 11 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:09 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة «ساقلتة» بسوهاج حال استقلالهم سيارة ملاكي «مستأجرة» بإحدى الطرق بدائرة القسم، وبحوزتهم (120 كرتونة بداخلها 720 طربة حشيش وزنت 160 كيلوجرامًا، و2 هاتف محمول).

المتهمون يعترفون بحيازتهم مخدرات

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية لـ المواد المخدرة المضبوطة بـ 11 مليونا و200 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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