تحذيرات من موجة حارة على أغلب محافظات الجمهورية.. تابعوا النشرات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى بداية الأسبوع المقبل، موضحة أنه متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في حديثها لـ«الوطن» إن الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تزداد معدلات درجات الحرارة بحوالي 5 درجات عن المعدل الطبيعي، مع وجود كتل هوائية من صحراء شبه الجزية العربية مرتفعة في درجات حرارتها.

وأضافت «غانم»، أنه يوجد امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل فترات سطوع اشعة الشمس، لذلك نشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة نهارا على أغلب محافظات الجمهورية تكون معتدلة خلال فترات الليل، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع بداية الأسبوع المقبل حتى تصل لمستويات أفضل.

نصائح للتعامل مع حالة الطقس الفترة المقبلة

وحذرت منار غانم، المواطنين، من وجود تقلبات جوية حادة وسريعة في الطقس خلال الفترة الحالية، حيث يوجد تذبذب بين درجات الحرارة نهارا وليلا، لذا يجب عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، ونصحت سائقي السيارات صباحا بضرورة التمهل في القيادة لتجنب أضرار الشبورة المائية.

درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم كما يلي:

القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية

السواحل الشمالية 35 درجة مئوية

شمال الصعيد 42 درجة مئوية

جنوب الصعيد 44 درجة مئوية

درجات الحرارة المحسوسة غدا

وجاءت درجات الحرارة المحسوسة غدا 38 درجة على القاهرة الكبرى، و38 درجة على الوجه البحري، و36 درجة على السواحل الشمالية، و41 درجة على جنوب سيناء، و42 درجة على شمال وجنوب الصعيد أيضا.