توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بداية من غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

ويستمر الطقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفق ما ذكر بيان الأرصاد، كما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد أن الطقس يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: تصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 35 درجة والمحسوسة تسجل نحو 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى تسجل نحو 35 والمحسوسة تصل إلى 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى تسجل نحو 33 والمحسوسة تصل إلى 35.

- جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.