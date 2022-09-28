النفط يتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عقدين

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار وتخزين النفط الخام الذي عوض الدعم من تخفيضات الإنتاج الأمريكية الناجمة عن إعصار إيان.

خام برنت يسجل 86.19 دولار للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.09% إلى 86.19 دولار للبرميل، وكان قد هبط بنحو 1.2٪ إلى 85.25 دولارًا للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.27% إلى 78.26 دولار للبرميل، بعد هبوطه 1.2٪ إلى 77.53 دولارًا للبرميل في التداولات الصباحية.

وكان العقدين قد حققا ارتفاعات بأكثر من 2٪ في تعاملات الجلسة السابقة.

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في عقدين

وارتفع الدولار خلال تعاملات الأربعاء، إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن مقابل سلة من العملات، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة مخاوف الركود، ويعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط ويجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

خسائر الأسهم الآسيوية

وتعرضت أسواق الأسهم الآسيوية إلى خسائر قوية، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما أثار مخاوف المستثمرين في اتجاه الدولار كملاذ آمن.

وقالت تينا تينج، المحللة في CMC Markets: «مع تراجع الأسواق الآسيوية بسبب الارتفاع في عائدات السندات، فإن توقعات الطلب على النفط مظلمة وسط الحديثث عن اقتراب الركود الاقتصادي المحتمل». بحسب رويترز.

وأضافت «تينج»: «لا ينصب تركيز التجار على قضايا العرض في الوقت الحالي حيث أدى الاضطراب في سوق السندات إلى إغراق أصول المخاطرة إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي ضغط على أسعار النفط».

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية

وكشف أرقام معهد البترول الأمريكي، عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل. بحسب رويترز.