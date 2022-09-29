حظك اليوم برج الثور الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يبدأ من 21 أبريل حتى 20 مايو، ويتوافق مولود الثور مع الأبراج المائية والترابية فهو لديه ثقة كبيرة بنفسه تمكنه من التعامل مع مختلف الشخصيات لدرجة قد تجعل البعض يعتبرها غرورا في بعض الأوقات.

ويتسم مولود البرج أنه ملول بدرجة كبيرة في كل ما يتعلق بالدراسة رغم أنه يكون مخلصا ومتفوقا بعمله كما أنه يعشق الرفاهية والطبيعة والمناظر الخلابة التي تجعله يستمتع بها فهو يحب أن يرى أمور إيحابية كثيرة من حوله.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة التعامل مع الجميع من زملائك بشكل جيد يجعلك تستطيع أن تنفذ كل رغباتك وطموحاتك، لكن يجب التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم سرعة الانفعال حيث إن العصبية قد تجعلك تدخل في مشكلات عديدة مع شريك الحياة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.