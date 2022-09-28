إجراء 22 عملية جراحية لغير القادرين بالمنيا ضمن «القضاء على قوائم الانتظار»

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا بالتعاون مع مكتب الأورمان، إجراء 22 عملية جراحية لغير القادرين، شملت قلب مفتوح وقسطرة علاجية وقسطرة استكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، ضمن قوائم انتظار العمليات الجراحية، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، إن العمليات أُجريت ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتوفير الدعم اللازم لها من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المنيا، يتم إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية للأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة، بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.

دعم الخدمات الطبية

وأضاف أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية خاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال حصولهم على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة غير القادرين من أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع مؤسسات طبية متخصصة.