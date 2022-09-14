أب يناشد إنقاذ ابنته بعملية قلب مفتوح: «لازم تعملها قبل ما تتم عامين»

طفلة رضيعة لم يتعد عمرها الشهرين، ولدت بعيب خلقي في القلب والشرايين، وتحتاج إلى إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة، وعلى الرغم من أن والدها طرق جميع الأبواب فإنها لا تزال تعاني غير قادرة على التنفس بشكل طبيعي، وكل أمل أسرتها أن تستجيب وزارة الصحة بإيداعها في أقرب مستشفى لإجراء الجراحة.

يحكي حمدي السيد، والد الطفلة وعد، الذي يقيم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، أن حالة ابنته الصحية استدعت وفق تشخيص الأطباء، إجراء جراحة عاجلة (قلب مفتوح)، وذلك قبل أن تتم شهرين، وتتلقى رعاية طبية بإحدى حضانات المستشفيات، ووافق مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب على استقبالها، ثم تراجع لأنها داخل إحدى الحضانات، وناشد الأب بإجراء جراحة لابنته في أي مستشفى قريب لها: "أتدفع شهريا 2000 جنيه للحضانة".

3500 جنيه تكلفة حقنة كل 48 ساعة

ويتابع الأب في حديثه لـ"الوطن": "لم تقف تكاليف علاج طفلتي على مصاريف الحضّانة، وإنما أدفع 3500 جنيه كل يومين؛ لتوفير حقنة لعلاج القلب بشكل مؤقت قبل إجراء العملية"، موضحا أن الأطباء أكدواإجراء العملية الجراحية لطفلته قبل اتمامها شهرين من بعد ولادتها.

وأشار الأب، إلى أنه أرسل لمستشفى أطفال مصر وينتظر دوره، وفي الوقت نفسه يناشد مستشفى الدكتور مجدي يعقوب في أسوان لعلاج طفلته، مؤكدا قبول المستشفى لحالة الطفلة، ولكن المشكلة تتوقف على توفير سيارة إسعاف مجهزة للطفلة، لأن نقلها دون تجهيزات طبية قد يشكل خطرا على صحتها.

العد التنازلي بدأ وحياة الطفلة في خطر

وقال الأب، إن حياة ابنته مهددة بالخطر، فالأطباء أكدوا ضرورة إجراء العملية بالقلب قبل أن تتم شهرين، وهي ولدت في يوم 24 أغسطس، وباق أيام قليلة، وإنقاذ حياتها متوقف على توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقلها لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب في أسوان وبالتالي إجراء العملية.