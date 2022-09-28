تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها عالميا.. ومخاوف الركود تسيطر على الأسواق

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020 خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أدى الارتفاع في عوائد الدولار الأمريكي والخزانة بسبب احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلى تراجع جاذبيتها.

تراجع أسعار الذهب الفورية 0.6%

وتراجعت أسعار الذهب الفورية 0.6% إلى 1619.79 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1627.60 دولار،. بحسب cnbc.

قوة الدولار وراء خسائر الذهب

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في ActivTrades، إنّ العامل الرئيسي هو قوة الدولار، يدعمه في ذلك مسيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، بحسب cnbc.

أسعار الذهب تظل منخفضة في المستقبل

وأضاف إيفانجليستا، أنّ أسعار الذهب تظل منخفضة في المستقبل، لتقترب من مستوى دعم حول 1600 دولار، ومن المحتمل أن يبقى في نطاق ضيق حول هذا المستوى، رغم عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر.

الدولار يصعد إلى أعلى مستوى في عقدين

وصعد الدولار المنافس كملاذ آمن، إلى أعلى مستوى جديد في عقدين من الزمان، ما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين الذين يحملون عملات أخرى، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود في الأسواق المالية.

وفشل الذهب في الاستفادة من الانهيار الأخير في الأسهم، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد، كما تأثر بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008.